Canicattì calcio: mister Seby Catania non è stato riconfermato. Le dichiarazioni di Giacchetto

CANICATTI’. “Dopo un anno di duro lavoro le nostre strade si dividono. Dopo aver riflettuto e pensato bene a certi avvenimenti credo che non ci siano più i presupposti per continuare la nostra collaborazione professionale”. Seby Catania saluta il Canicattì calcio.

E lo fa con un post sul suo profilo facebook. “Voglio ringraziare tutta la gente di Canicattì – scrive Catania – che mi ha accolto in maniera eccezionale, tutti i tifosi, i “Racinari” che non hanno mai smesso di sostenerci e soprattutto chi mi ha permesso di allenare una delle squadre più importanti della Sicilia. Un grazie di cuore va’ ai miei splendidi giocatori, a cui auguro le migliori fortune calcistiche, per essersi comportati prima da professionisti veri e poi da grandi Uomini. Infine Vi saluto abbracciandovi con affetto. Forza Catti – conclude l’allenatore”.

La mancata riconferma di Catania era nell’aria. All’indomani dalla fine del campionato di Eccellenza, chiuso al quinto posto ma senza la possibilità di disputare i playoff per la regola dei dieci punti di distacco con la seconda della graduatoria (Licata calcio), la società ed il mister avevano preso direzioni diverse.

LE DICHIARAZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL CANICATTI’ CALCIO, FAUSTINO GIACCHETTO

