CanicattÃ¬ calcio chiamato a rovinare la festa al Marsala

CANICATTI’ Che il campionato di Eccellenza sia stato equilibrato lo dimostra il fatto che ancora, quando mancano soltanto 90 minuti alla fine del torneo, non ci sono i grandi verdetti. Ad esempio, per sapere chi vincerà il campionato ed accederà dunque alla serie D si dovrà attendere l’ultimo triplice fischio degli arbitri sui campi di calcio. A decidere il torneo sarà quasi sicuramente la gara tra Canicattì e Marsala in programma domani 22 aprile alle 16,30 al Carlotta Bordonaro. Nella video intervista la presentazione della gara col vice presidente del Canicattì calcio, Faustino Giacchetto.

Ultima modifica: 21 aprile 2018