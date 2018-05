CanicattÃ¬ ai quarti di finale del campionato nazionale “Juniores”

CANICATTI’. I ragazzini del Canicattì centrano l’obiettivo: pur perdendo in casa, al Carlotta Bordonaro, davanti al proprio caloroso pubblico, i biancorossi allenati da mister Luigi Giordano si qualificano ai quarti di finale del campionato nazionale juniores.

In sostanza, hanno avuto la meglio sui calabri del Lamezia Terme e proseguiranno il cammino verso il titolo nazionale, dimostrando di essere tra le migliori 8 squadre italiane della categoria Juniores. Si sono presentati con un atteggiamento tattico aggressivo, rispetto alla partita di andata che avevano perso per 4 a zero, i calabresi del Lamezia. E lo hanno notato gli stessi ragazzi del Canicattì, oltre allo staff tecnico e agli addetti ai lavori, perché l’avversario davvero aveva voglia di ribaltare, quanto meno il risultato.

Ma si sono fermati a due reti: un autogoal di Morreale e la splendida staccata di testa di Jammeh che non sono state sufficienti, quanto meno a pareggiare i conti. Dovevano essere 4 le reti per sperare almeno nei supplementari. Partono subito in attacco gli ospiti: creano azioni di gioco, macinano metri e conquistano spazi sempre più preziosi, prendendo le misure ai canicattinesi. Al 22’ i locali sono sotto di un goal: il Lamezia sblocca con un’autorete di Morreale che non intercetta bene un tiro cross di Sani e deposita la palla in rete alle spalle del proprio portiere, Di Paola. Mister Giordano suona la carica: non vuole cali di tensione ed attenzione. Tiene i suoi sulla corda per spingerli a fare bene e soprattutto non distrarsi. Alla vigila era stato messo in conto un possibile calo dovuto al risultato dilagante dell’andata. Ma era fin troppo evidente che gli avversari sarebbero arrivati a Canicattì col coltello tra i denti. Il primo tempo finisce con il punteggio di uno a zero per i calabresi. Che raddoppiano nei primi 10 minuti del secondo tempo: bella l’azione che lancia Jammeh a rete, nulla può Di Paola. Ma i biancorossi non hanno demeritato. Perché in 5 minuti hanno creato e sciupato allo stesso tempo tre azioni nitide da rete: con Condello, Onolfo e Bellomonte, ma la più chiara occasione è stata quella capitata sui piedi di Coniglio che con un pallonetto, davanti al portiere, spedisce a lato. Escono a testa alta i calabresi; il Canicattì è già con la testa in viaggio verso la Campania per i quarti di finale.

IL TABELLINO

Canicattì 0

Lamezia 2

Marcatori: pt 22’ Morreale (autorete); st 10’ Jammeh.

Canicattì: Di Paola, Vaccarello, Morreale (12’ st Inglima), Sardone, Montana Lampo, Caronia, Onolfo (36’ st Caico), Greco, Coniglio, Bellomonte, Condello (37’ st Buttaci). A disp.: Todaro, Attardo, Calà, Fonte. All.: Luigi Giordano.

Polisportiva Lamezia Terme: Vescio, Perri, Scarmato (25’ st Varrà), Esposito, Akinboboye, Prudente, Pilieci (14’ st Martire), Ed Darraj, Sani, Hamdani, Jammeh (39’ st Bartucca). A disp.: Ceniviva, Fatnassi, Cantafio, Castagna. All.: Antonio Varrà.

Arbitro: Mauro Stabile della sezione Aia di Padova.

Assistenti: Armando Ongarato di Castelfranco Veneto e Simone Di Nardi di Conegliano-

Quarto ufficiale di gara: Giuseppe Girgenti di Enna.

Ultima modifica: 21 maggio 2018