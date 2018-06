A Canicattì (AG) in programma i campionati assoluti Italiani Carambola a tre sponde dal 18 al 24 giugno

Metti una bella settimana di giugno, al caldo sole della Sicilia, tappeti verdi,

campioni provenienti da tutta Italia, un’associazione canicattinese formata da

giovani appassionati e instancabili e il gioco è fatto: Canicattì (AG) è pronta

per diventare la capitale della Carambola tre Sponde.

Le gare si disputeranno presso il Palasport Saetta-Livatino in via Sergio

Leone, 18.

Si giocherà su 8 biliardi e verranno assegnati i titoli individuali di 1°, 2°, 3°

ctg, il titolo per Team (scotch-double) e quello juniores U21.

Diverse le strutture locali che hanno sponsorizzato l’evento e che saranno a

disposizione per accogliere i giocatori.

Per maggiori informazioni a riguardo, vi segnaliamo la pagina Facebook

dell’associazione GreenPlanet, promotrice dell’evento:

https://www.facebook.com/GpBiliardo/

Si comincia il 18 giugno alle ore 10, alleghiamo locandina ufficiale

dell’evento.

