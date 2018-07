Cane gettato in mare con la pietra al collo: salvato

“Ha gettato il cane con una grossa pietra al collo, senza pietà in mare”. La denuncia è del presidente del Noita Enrico Rizzi. È accaduto ieri mattina al Lido Valderice, zona turistico-balneare del trapanese. Il cane però (una femmina di nome Mia), per la forza della disperazione è riuscito a liberarsi dal collare che reggeva la grossa pietra, e a raggiungere riva, dove poi è stato subito soccorso dai bagnanti che, assistendo alla scena, avevano già allertato le forze dell’ordine. Dal microchip, si è risaliti al proprietario, subito identificato dagli agenti della Polizia Municipale, il quale ha confermato tutto. L’uomo, si legge sul Giornale di Sicilia, è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali, mentre il cane è stato sottoposto a sequestro penale.l proprietario, subito identificato dagli agenti della Polizia Municipale, è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali ed il cane sottoposto a sequestro penale.

Il Presidente del NOITA Onlus ha ringraziato il sindaco Stabile per essersi interessato alla vicenda. (GDS)

Ultima modifica: 15 luglio 2018