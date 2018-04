CanicattÃ¬, Chiusura traffico veicolare e divieto di sosta Piazza Don Bosco per lavori manto stradale

CANICATTI’. Il Sindaco Ettore Di Ventura e l’Assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, hanno reso noto che da lunedì 23 a giovedì 26 aprile, dalle 7,00 alle 18,00, in piazza Don Bosco si osserverà la chiusura del traffico veicolare e il divieto di sosta per consentire i lavori di scarificazione del manto stradale e di posa in opera del conglomerato bituminoso.

La sospensione della circolazione veicolare interesserà anche le vie che si immettono nella suddetta piazza, ovvero le vie Brescia, Kennedy e On.Giglia.

In questi giorni la circolazione dei veicoli seguirà il seguente itinerario:

i veicoli che provengono da via De Gasperi all’intersezione con via On.Giglia dovranno proseguire diritto;

quelli provenienti da via Don Curto all’intersezione con la rotatoria hanno l’obbligo di svoltare a sinistra.

Nei giorni di lunedì 23 e giovedì 26 aprile gli autobus in partenza e in arrivo al terminal di via Ten.Colonnello La Carrubba seguiranno le indicazioni fornite da personale preposto.

Martedì 24 aprile dalle 7 alle 18 e, comunque, fino a cessate esigenze, è valido il senso unico di marcia in via Reg.Elena nel tratto compreso tra via Reg.Siciliana e via Brancati, in direzione da via De Gasperi a largo Amendola ed è istituito il divieto di sosta in via Brancati.

La circolazione dei pulman provenienti dalle SS.SS. 122 e 123 sarà così regolamentata:

gli autobus provenienti da via De Gasperi all’intersezione con via Giglia hanno l’obbligo di proseguire diritto per via Reg.Elena, all’incrocio con via Brancati hanno l’obbligo di svoltare a sinistra e proseguire per largo Aosta;

i bus in partenza dal terminal di via Ten.Col. La Carrubba e diretti alle SS.SS. 122 e 123 dovranno seguire il seguente percorso:via Ten.Col.La Carrubba, via Calvi, via Don Curto, via Mons. Ficarra, SS. 410, strada di collegamento (SS.122 – SS.410).

Le suddette disposizioni sono contenute nell’Ordinanza sindacale n.71/2018.

È fatto obbligo alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia di far rispettare l’ordinanza.

Ultima modifica: 22 aprile 2018