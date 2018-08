Campobello rievoca la Rietina e recita Buttitta

A Campobello di Licata sono in programma due manifestazioni realizzate nell’ambito delle Iniziative direttamente promosse dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Oggi, 17 agosto e domani 18 agosto, a partire dalle 18, le Associazioni “La Rietina” e “Zabara” daranno vita in Piazza Aldo Moro all’evento “Aspettando la Rietina”, che prevede lo spettacolo “Il Carretto Racconta – Storie e Leggende di Sicilia” e la video installazione “La Divina Commedia nell’arte pittorica”. La manifestazione si chiuderà con una visita guidata della Valle della Divina Commedia condotta da Gaetano Avanzato. Il 27 agosto alle 20.30, presso “Il Covo degli Artisti” il Gruppo Zabara canterà e reciterà testi di Ignazio Buttitta nello spettacolo “Il Poeta in Piazza”, organizzato dall’Associazione “Il Covo degli Artisti”.

“Gli eventi – dice il sindaco Gianni Picone – costituiscono un positivo esempio di collaborazione tra la Regione Sicilia, la Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento, l’Amministrazione Comunale e le Associazioni coinvolte, che hanno lavorato in sinergia alla loro realizzazione insieme al Responsabile unico del procedimento per le iniziative, Bernardo Agrò della Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento, ed a Sergio Intorre, Esperto esterno del Comune di Campobello di Licata per le Attività Culturali ed il Patrimonio Storico-Artistico”.

