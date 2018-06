Campobello, Preparazione dei cittadini alla differenziata: domani nuovo incontro

CAMPOBELLO DI LICATA. Nuovo incontro domani pomeriggio, 14 giugno alle 18, tra il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone, e la cittadinanza per presentare il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta che partirà nel mese di luglio e che sarà curato dalle ditte Iseda, Icos ed Ecoin.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà nei locali del Centro Polivalente di via Trieste, saranno fornite indicazioni e suggerimenti per una corretta attività di raccolta.

“Siamo alla vigilia di una vera e propria svolta che cambierà le nostre abitudini per sempre – ha anticipato il sindaco Picone – procurando innumerevoli benefici a noi, ai nostri figli e all’ambiente in cui viviamo. Andare incontro ad un mondo migliore attraverso il porta a porta – ha aggiunto – non è più solo una speranza per i cittadini ma una realtà alle porte. Non ho dubbi che gli unici attori protagonisti di questo cambiamento, saranno i cittadini di Campobello”.

Sul fronte pratico, ogni utenza avrà a disposizione le attrezzature per la differenziata e il materiale informativo contenente i giorni, gli orari e le modalità di deposito dei materiali differenziati.

Ogni famiglia dovrà ritirare il kit per il porta a porta, all’ufficio raccolta differenziata allestito al Centro polivalente di via Trieste, portando con se il codice fiscale della persona intestataria della tassa rifiuti. L’ufficio rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Ultima modifica: 13 giugno 2018