Campobello, E’ morto l’ex deputato Pepè Lauricella

CAMPOBELLO. E’ morto Giuseppe “Pepé” Lauricella. “Con Lui scompare uno degli ultimi dirigenti di un’epoca straordinaria – dice il segretario provinciale della Cgil, Massimo Raso.

Nel 1953 fu eletto dirigente provinciale della lega degli assegnatari dell’Eras per la Cgil e nel frattempo per il Partito comunista agrigentino era, come amava sottolineare, un “costruttore di nuove sezioni” in provincia, come quelle di Ravanusa, Menfi, Santa Margherita Belice, Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta.

Lavorò in prima fila nel partito accanto a Girolamo Scaturro, Francesco Renda, Michelangelo Russo e tanti altri. Dal ’54, per tre legislature, fu eletto consigliere comunale a Campobello di Licata. Dal 1955 al ’60 fu segretario provinciale dell’Alleanza nazionale dei contadini, dal ’61 al ’71 guidò la Federbraccianti agrigentina. Nel 1971 fu eletto deputato all’Ars dove rimase fino al ‘76. Poi nel ‘79 e fino al 1989 fu presidente provinciale della Confederazione italiana coltivatori, nei primi anni ’90 presidente dell’associazione pensionati Agrigento aderenti alla Cia.

I funerali oggi alle 18 a Campobello di Licata in chiesa Madre.

IL CORDOGLIO DEL PD

Il Partito democratico di Campobello di Licata esprime il proprio cordoglio e si associa al dolore della famiglia per la morte dell’onorevole Giuseppe Lauricella, uomo integerrimo, protagonista del movimento delle lotte contadine, e figura di riferimento del mondo sindacale ed operaio di tutta la Sicilia.

Ultima modifica: 4 luglio 2018