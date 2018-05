Campobello, Intitolato a Nicolò Savarino il comando della polizia municipale

CAMPOBELLO. Il comando della polizia municipale di via Trieste a Campobello di Licata, porta il nome del vigile urbano campobellese Nicolò Savarino, ucciso a Milano il 12 gennaio 2012 mentre era in servizio e decorato con la medaglia d’oro al valor civile alla memoria. Su iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Picone, infatti, la struttura che ospita gli uffici dei vigili urbani è stata dedicata proprio al giovane agente, travolto mentre era in servizio in bicicletta da una banda di ladri.

Alla cerimonia di intitolazione della caserma erano presenti i familiari che sono stati accolti dal sindaco Giovanni Picone. In apertura, la banda musicale di Campobello “professor Giovanni Marengo” ha eseguito l’inno di Mameli. Successivamente è intervenuto Lillo Ciotta che ha ricordato la figura del vigile urbano, morto a soli 43 anni. Erano presenti anche il Prefetto di Agrigento, Dario Caputo, il funzionario di polizia Giuseppe Greco del commissariato di Licata, il comandante della compagnia carabinieri, Lucarelli, il comandante della stazione di Campobello, Luca Vitobello ed il presidente del Consiglio comunale, Marcello Terranova. C’era anche una delegazione dei comandi di polizia municipale proveniente da diversi paesi tra cui Agrigento, Licata, Siracusa, Catenanuova, Regalbuto ed i colleghi di Nicolò che sono venuti direttamente da Milano. Anche il comando di polizia di Rho è stato intestato a Nicolò Savarino.

Il Prefetto di Agrigento, Dario Caputo, intervenendo alla cerimonia di intitolazione della caserma ha ricordato il senso profondo del rispetto della legge. “Adempiere ai propri compiti con disciplina ed onore – ha detto il massimo esponente del Governo in terra agrigentina, richiamando i doveri degli uomini dello Stato – ricordare il caso di Nicolò, come tanti altri casi, ha un significato profondo, quello di trasmettere questi esempi alle giovani generazioni”.

E’ stata una giornata di festa in cui si è ricordato anche il 36esimo anniversario dell’uccisione di Pio La Torre. Presso la Sala “Virgilio” del Centro Polivalente, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “La mafia dopo le stragi”. Con l’autore hanno dialogato Sergio Intorre esperto del Comune per la Cultura e il Patrimonio Storico Artistico e il sindaco Giovanni Picone. Subito dopo Olindo Terrana, direttore del Gal Sicilia Centro Meridionale ha ricordato Pio La Torre. Infine nell’Auditorium “Carmelo Graci” il gruppo Zabara ha proposto lo spettacolo “Io vedo, io sento … e parlo. Mafia da Sud a Nord” con Tano Avanzato, Erminia Terranova, Giovanni Avanzato, Francesco De Naro, Salvatore Paci e la partecipazione di Giuliano Turone.

