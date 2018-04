Campobello, Inizia l’era della raccolta differenziata dei rifiuti

CAMPOBELLO DI LICATA. Via libera alla raccolta differenziata a Campobello di Licata. “Da oggi è iniziata la nuova gestione dei rifiuti da parte delle imprese aggiudicatarie ISEDA-ICOS-ECOIN – dice in una nota il sindaco Giovanni Picone.

In questi due mesi si procederà con la vecchia modalità di conferimento dei rifiuti nei bidoni già sparsi nel paese. Contemporaneamente arriveranno i nuovi mezzi (due spazzattrici, quattro bivasche per la raccolta differenziata, mezzi elettrici per gli operatori ecologici, ecc) e sarà avviata la campagna di informazione per la raccolta differenziata porta a porta. Inoltre in questi due mesi saranno consegnati agli utenti i secchielli dove mettere l’umido, l’indifferenziato, il vetro, la plastica, i metalli e cartone. La raccolta differenziata sarà in tutto il paese”.

Ultima modifica: 16 aprile 2018