Campionato nazionale juniores: il Canicattì affronta in casa il San Giorgio

CANICATTI’. L’ambiente è carico: il Carlotta Bordonaro si prepara ad ospitare la gara di andata dei quarti di finale del campionato nazionale Juniores. Ad affrontarsi il Canicattì, allenato da Luigi Giordano ed i napoletani del San Giorgio a Cremano, proveniente quindi dalla Campania. La Lega nazionale ha diffuso il calendario e gli accoppiamenti.

Il prossimo turno prenderà il via sabato 26 maggio alle 15.30 con le partite d’andata. Il ritorno è fissato a mercoledì 30 maggio allo stesso orario.

La Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto anche ad effettuare il sorteggio tra Alba Adriatica e Tor di Quinto per decidere quale delle due formazioni avrebbe giocato la prima gara in casa, avendo entrambe affrontato in trasferta l’ultima disputata. Questo il calendario completo dei quarti: Fezzanese- Maia Alta Obermais; Villafranca Veronese- Lastrigiana; Alba Adriatica -Tor di Quinto; Canicattì- San Giorgio. Dunque la formazione canicattinese giocherà in casa, al Carlotta Bordonaro, sabato prossimo 26 maggio alle 15,30 davanti al proprio pubblico. I ragazzini “terribili” allenati da mister Luigi Giordano, pur perdendo in casa al Carlotta Bordonaro per due a zero e grazie al risultato dell’andata che era stato di 4 a zero, hanno eliminato agli ottavi la Polisportiva Lamezia. Il Canicattì dunque entra a far parte di quella cerchia ristretta delle migliori 8 formazioni juniores d’Italia. Del gruppo fanno parte, oltre al Canicattì anche Alba Adriatica, Fezzanese, Lastrigiana, Maia Alta Obermais, San Giorgio, Tor di Quinto e Villafranca Veronese. Tra queste ci potrebbe essere la prossima sfidante, se i biancorossi dovessero superare i quarti.

“Siamo tra le 8 migliori squadre d’Italia – ha commentato mister Luigi Giordano che con i suoi ragazzi, per la seconda volta consecutiva, si è laureato campione regionale juniores. Dopo l’esperienza dello scorso anno – aggiunge l’allenatore – che si è subito conclusa con l’eliminazione al primo round e con la consapevolezza di aver un buon organico, quest’anno stiamo andando avanti. Non ci montiamo la testa, vogliamo restare con i piedi per terra, consapevoli del fatto che già essere rientrati tra le prime 8 formazioni d’Italia è per noi un traguardo importante”. La società, che da quando si è concluso il campionato di Eccellenza ha eletto il nuovo presidente, l’imprenditore Angelo Licata, sta puntando molto su questi giovani. “Non è un caso – ha commentato l’addetto stampa Enzo Morreale – che alcuni di questi ragazzi che compongono la rosa juniores, campioni regionali per la seconda volta e adesso ad un passo dalla storica semifinale nazionale contro un avversario ostico, qual è il San Giorgio, sono stati impegnati in pianta stabile in prima squadra: tra questi Luca Attardo, che ha avuto un fastidioso problema muscolare, ma anche Carmelo Bellomonte, Giovanni Montana Lampo e Danilo Greco che il mister Seby Catania ha inserito nella rosa. Il vice allenatore era Luigi Giordano, segno questo di come la società vuole sviluppare il settore giovanile”.

