Campionato invernale serie C di Tennis.

Grande affermazione del Tennis Club Città dei Templi contro la capolista Kalta Tennis Club di Palermo. Vittoria netta per 4/0 degli agrigentini Nicola D’Alessandro, Alessandro Platania e Camillo Ciccarelli che con questa netta vittoria e dopo il pareggio contro il Favara di una settimana fa rimettono in gioco la possibilità di vincere il girone ed essere promossi in serie B. Determinante sarà a febbraio la gara a Favara.

Ultima modifica: 30 dicembre 2017