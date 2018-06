CAMMURRIA disponibile su tutti i digital store il singolo “Faccio il cantante” su youtube il videoclip

Il 4 giugno 2018 è stato

pubblicato su youtube il singolo videoclip dei Cammurria disponibile su

tutti i digital store.

“Faccio il cantante”, musica e programmazione di Alf Daren, testo di

Brucio e videoclip prodotto da Riflessi Studios con la Regia di Andrea

Sardo.

I “Cammurria” nascono nel settembre del 2011 a Porto Empedocle in

provincia di Agrigento. Un’ensemble di otto elementi: Paolo Festalunga in

arte Brucio alla voce, Alfonso Di Betta al trombone,Stefano Fiore alla

tromba, Gerlando Trupia alle chitarre, Francesco Salamone alle tastiere,

Calogero Gelo al basso, Giuseppe Ingravidi alla batteria e Alfonso

Maniglia in arte Alf Daren alle percussioni e sequencer.

Cominciano a suonare nei pub locali dove riscontrano un grandioso

successo; ma passando il tempo vogliosi di farsi avanti cominciano a

suonare in innumerevoli club e locali rinomati come ad esempio l’AfroBar

di Catania, calcano palchi importanti come ad esempio quello dell’Azzurro

Fest di Sciacca o quello del Festival Contro a Castagnole delle Lanze in

provincia di Asti e molti altri, fino ad arrivare a suonare oggi, in

innumerevoli eventi in Sicilia e non solo.

Il loro sound regala agli spettatori una musicalità solare,coinvolgente,

briosa e piena di groove; proponendo al pubblico brani inediti e i più

conosciuti brani della musica italiana ed internazionale, in chiave Ska,

Reggae.

Il 4 Giugno esce il loro primo singolo FACCIO IL CANTANTE su tutti

gli store mondiali.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui social:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/CammurriaBand/

Instagram: https://www.instagram.com/cammurria_official/

Videoclip:

Ultima modifica: 11 giugno 2018