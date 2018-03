Cammarata, L’opposizione chiede le dimissioni del sindaco Giambrone

CAMMARATA. Resa dei conti tra opposizione e sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone, dopo i risultati delle elezioni Politiche dello scorso 4 marzo che hanno visto il capo dell’amministrazione, candidato nell’uninominale al Senato per Forza Italia. Insorgono, in una nota i capigruppo di opposizione: Salvatore Di Marco, Giuliano Traina e Francesco Scrudato: “C’è chi continua a scambiare disfatte per vittorie – scrivono – esigue preferenze per percentuali eclatanti, pessimi risultati per esiti lusinghieri. Siamo in presenza di un atteggiamento superficiale teso a offendere gratuitamente l’intelligenza dei cittadini, degli elettori. Dopo risultati mortificanti, mancate nomine preventivamente annunciate come in un fantasmagorico gioco si continua a evocare una fiducia inesistente, si continuano a divulgare risultati immaginari, si continua a confondere la realtà con la fantasia. Il senso di responsabilità impone la lettura dei dati elettorali con coscienza critica, con giudizio obiettivo, con sguardo attento e vigile, con serietà. Ecco i dati, quelli reali: ben il 75,60% degli elettori di Cammarata non lo ha votato alle nazionali e l’82,85% alle regionali; tra i sindaci candidati nei collegi uninominali in Sicilia è quello che ha preso la percentuale di voti più bassa dai propri cittadini, non vince un’elezione dal 2001 se si escludono le amministrative del 2015 da cui comunque ne è uscito perdente prendendo ben 1000 voti in meno della sua lista. Nell’ordine ha perso: le amministrative del 2005, le regionali del 2006 e 2017, le nazionali del 2018. Da sottolineare che alle regionali Forza Italia di Agrigento da lui guidata ha ottenuto di gran lunga il peggiore risultato siciliano con il 10,58%”. Poi la nota prosegue sulla gestione amministrativa di Giambrone: “Vogliamo parlare di un centro storico in totale stato di abbandono, vogliamo parlare di nulle opportunità occupazionali lanciate – aggiungono Di Marco, Traina e Scrudato – vogliamo parlare di inesistenza di un progetto politico in grado di rilanciare il turismo, vogliamo parlare di scarsa attenzione verso le associazioni che ogni giorno con sacrificio operano sul territorio, vogliamo parlare di scarsissime iniziative per i giovani e la cultura, vogliamo parlare di inadeguatezza dell’azione politica e amministrativa. Questa è la realtà. Ne chiediamo le dimissioni perché incapace di rappresentare Cammarata e i cittadini cammaratesi”. Fin qui l’opposizione. Il sindaco Giambrone replica con una citazione di Dante, tratta dal terzo canto dell’inferno: “Non ti curar di loro” e spiega: “E’ la rabbia di qualcuno che è stato messo all’angolo. Il mio risultato, sia a Cammarata che a San Giovanni è stato eclatante. A livello personale ho avuto 2.500 voti, con una percentuale del 34,55 per cento a Cammarata e 1.350 votii a San Giovanni Gemini. Questi dati per loro sono sconvolgenti – aggiunge l’onorevole Giambrone – ed hanno cominciato a tirare fuori numeri inesistenti”. (*PAPI*) Paolo Picone

Ultima modifica: 17 marzo 2018