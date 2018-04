Cambiano le tariffe dell’imposta sul soggiorno: pernottamento senza costi aggiuntivi dal 4 giorno in poi

AGRIGENTO. Novità in materia di applicazione dell’imposta sul soggiorno ad Agrigento. Dal prossimo primo giugno , dal quarto pernottamento in poi, i turisti non pagheranno un centesimo in più rispetto alla tariffa già stabilita in precedenza.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Lillo Firetto, con propria determinazione, ha infatti approvato il tariffario aggiornato dell’imposta di soggiorno per il 2018. Dal primo giugno, dunque, è stata disposta la riduzione del periodo di applicazione dell’imposta ai primi quattro giorni, piuttosto che all’intera durata del soggiorno.

Per gli alberghi e residence ad una e due stelle, ed altre strutture turistico-ricettive come affittacamere, case e appartamenti per vacanze, agriturismi e camping, si pagherà un euro a persona per i primi quattro pernottamenti. Prima, la tassa era richiesta per i primi tre giorni, con l’aggiunta di 10 centesimi a persona per i pernottamenti successivi. Per i bed & breakfast, alberghi e residence a tre stelle, la tassa sarà di 2 euro, sempre per i primi quattro giorni, mentre per gli alberghi a quattro e cinque stelle si dovranno pagare 3 euro.

Abolito il pagamento per alberghi e b&b a tre stelle, di 20 centesimi al giorno, dopo il terzo pernottamento, e per quelli a quattro e cinque stelle, di 30 centesimi al giorno, così da incoraggiare una vacanza più lunga.

