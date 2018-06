Cambiano irrompe nella campagna elettorale “video sul punto nascite” di Licata

LICATA. L’ex sindaco Angelo Cambiano “irrompe” nella campagna elettorale per le amministrative del prossimo 10 giugno. E lo fa con un video pubblicato sulla sua pagina facebook in cui rivendica una serie di battaglie vinte tra cui quella per salvare il punto nascite dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. E si presenta con una maglietta nera con la scritta E573 (il codice Istat di Licata inserito nel codice fiscale di chi nasce in questa città).

Ultima modifica: 5 giugno 2018