Cambia sede l’Inps di Licata: nuovi uffici in via Panepinto

LICATA. Si sposta nei nuovi locali di via Panepinto, la sede territoriale dell’Inps di Licata. Chiudono gli uffici storici di via Santa Maria, accanto alla chiesa di Santa Maria La Vetere. La notizia era nell’aria da tempo ed ora è diventata realtà. La sede cittadina dell’Istituto nazionale previdenza sociale, però sarà mantenuta.

Da lunedì prossimo, infatti, gli uffici saranno aperti in via Panepinto, nell’ex scuola che da tempo ospitano l’Agenzia delle Entrate ed il dipartimento Finanze del Comune. A renderlo noto è stato Domenico Falzone, direttore provinciale dell’Inps di Agrigento. E’ stato definito, infatti, il contratto per il comodato d’uso gratuito tra il Comune e l’Inps.

Gli uffici di quest’ultimo ente, dunque, si trasferiranno nell’ex scuola che già da anni ospita la sede cittadina dell’Agenzia delle Entrate. L’edificio in questione è di proprietà del Comune e l’ente concederà all’Inps, gratuitamente, la possibilità di trasferirvi i propri uffici. In questo modo l’Istituto nazionale previdenza sociale non lascerà Licata. Sono stati resi noti anche gli orari di apertura al pubblico degli uffici.

I dipendenti dell’Inps riceveranno il pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Ultima modifica: 20 luglio 2018