Calici di Stelle Firriato 2018 a Baglio Soria Wine Resort

Stelle, frammenti di comete, sciami cosmici: comunque le si voglia definire, le scie luminose che infiammano il cielo rendono quella di San Lorenzo la notte più misteriosa e affascinante dell’anno.

Per questo Firriato, con l’appuntamento di Calici di Stelle, intende celebrarla anche questo 10 agosto ore 20.30.

Location d’eccezione, il resort di Baglio Sorìa, tempio del vino immerso nell’antica campagna trapanese. La notte, così come in cielo, si carica di emozioni anche sulla terra: tra visite guidate tra i vigneti, degustazioni gourmet, arte, musica e danze, Firriato conduce per mano i propri ospiti attraverso un’esperienza multisensoriale che non dimenticheranno.

Ultima modifica: 27 luglio 2018