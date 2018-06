Caci: “L’emergenza rifiuti a Porto Empedocle era prevedibile”

PORTO EMPEDOCLE. “La città di Porto Empedocle versa ormai in una situazione di degrado, che non ha precedenti. Ammassi di spazzatura e strade sporche sono lo scenario che ogni empedoclino si trova davanti nel camminare per il proprio Paese, dalla periferia al centro, perché ormai nessun angolo è al riparo dallo scempio”.

Intervento della presidente del Consiglio comunale, Marilù Caci.

Pur non avendo doti di previdenza, già nei mesi scorsi più volte sono intervenuta sul punto evidenziando l’importanza di affrontare la problematica temendo proprio che si potesse giungere ad una tale situazione. Le ormai consuete prese di posizione, le solite dietrologie e le immancabili dirette sui social a cui stiamo assistendo ad opera del Sindaco non solo appaiano, francamente inutili ma peggio squalificano l’apparato amministrativo, lo allontanano dalla cittadinanza, che esige e merita una pronta soluzione. Purtroppo, la percezione comune è quella di un Paese alla deriva, priva di un timoniere, competente e capace. In quanto Presidente del Consiglio chiedo al Sindaco Carmina che si ponga fine a questa situazione di grave pericolo per i cittadini, chiedo fatti e proposte concrete, azioni mirate e non filosofie o discorsi “scaricabarile”!

La salute dei cittadini, la salubrità dell’aria, l’igiene e l’immagine della nostra terra non possono essere ulteriormente lese.

