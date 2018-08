Buzzurro ospite all’International guitar night 2018 di Agrigento

La chitarra sarà la grande protagonista questa sera in piazza Pirandello dove, a partire dalle 21.30, si terrà “L’International guitar night 2018”. Capitanati da Francesco Buzzurro si esibiranno alcuni tra i più importanti chitarristi del momento tra cui Adam Palma, Fabio Mariani, l’agrigentino Osvaldo Lo Iacono e una decina di altri giovani virtuosi della chitarra. Si tratta di un evento patrocinato dal Comune e realizzato con il contributo del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi. I talenti si alterneranno sul palco in diversi quadri solistici, in duo, in trio ed infine insieme al noto Francesco Buzzurro. Il repertorio della serata proporrà generi diversi, dal jazz al blues, dalla musica originale e manouche a quella pop e brasiliana fino alla rivisitazione di noti evergreen. Sul palco oltre a Buzzurro, con la sua chitarra-orchestra senza confini, definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo poiché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta” potrebbero esserci altri noti chitarristi. I giovani musicisti, presentati da Alfredo Lo Faro scelti per le loro variegate peculiarità, nel corso della serata faranno rivivere l’evoluzione della chitarra nelle sue diversificazioni avvenute nel tempo, anche negli approcci stilistici, con un occhio alla tradizione ed uno alla modernità. La manifestazione è a carattere gratuito.

