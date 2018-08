Buona la prima per il Kamarat di Renato Maggio

CAMMARATA. Allo stadio comunale “Vito De Marco” di Cammarata, si è giocata la gara di andata del primo turno di Coppa Italia Promozione e i locali hanno vinto per uno a zero su un Casteltermini combattivo. I ragazzi della squadra montana si sono aggiudicati il match grazie al neo acquisto Piero De Luca, attaccante, classe 1995. La rete dopo appena due minuti di gioco grazie ad una prodezza di De Luca.

Il Casteltermini ha reagito cercando quella rete che avrebbe comunque consentito di pareggiare i conti ed affrontare meglio la gara di ritorno. Ma nonostante i tentativi di Spinello e Valenti, i granata non sono riusciti a segnare. Gli ospiti hanno anche recriminato per un calcio di rigore che l’arbitro non ha assegnato mentre secondo la panchina castelterminese era abbastanza netto. Le proteste sono state ancor più vibranti invece quando Spinello, lanciato a rete e tutto solo è stato fermato dal direttore di gara per un fallo – giudicato inesistente dai dirigenti della squadra ospite.

TABELLINO

Kamarat 1

Casteltermini 0

Marcatore: pt 2’ De Luca.

Kamarat: Ilardi, Arcieri, Di Marco, La Mattina, Mangiapane, Tirrito, Morello, Savarino, Gattuso (31’ st Greco), De Luca, Nuccio (44’ st Reina). All.: Renato Maggio.

Casteltermini: Caruana, Vaccaro, Niesi (20’ st Lattuca), Argento, Moscato, Falcone, Noto, S. Pullara, Valenti (15’ st Bonaffino), Saccà, Spinello. All.: Angelo Vecchio.

Arbitro: Bonasera di Enna

