Una brutta discarica nello spiazzale della spiaggia del Caos

E’ la spiaggia raccontata da Luigi Pirandello che sulla collina di fronte risiedeva da adolescente, infatti la Strada degli scrittori è a pochi passi, ma il piazzale del Caos è un’orribile discarica, non una favola, ma un incubo!

Una vicenda che dovrebbe imbarazzare chi è responsabile di quest’area demaniale, ma anche gli amministratori del comune di Porto Empedocle che tanto stanno provando a fare invece per lido Azzurro.

Dovunque sull’asfalto dinnanzi il mare, ci sono cumuli di sacchetti di spazzatura, ma anche cassette di pesce e plastica, mentre topi e animali randagi la fanno da padroni.Una situazione incredibile per un territorio che vuole vivere di turismo, mentre nelle vicinanze continua a persistere il cantiere dell’asse urbano, con la sua strada che precipita nel vuoto, nell’agognata attesa che riprendano i lavori come più spesso inutilmente annunziato.

“Questa discarica va rimossa al più presto – ha affermato Gaetano Pendolino amministratore del Distretto Turistico ed organizzatore del Festival della Strada degli scrittori – per evitare di avere danni d’immagine alla nostra terra. Vogliamo un territorio fruibile, senza discariche abusive in luoghi sensibili per l’economia”.

Sarebbe inutile continuare a scrivere di questa pubblica vergogna, preferiamo che i lettori si facciano l’idea dalle stesse immagini nella speranza chi di competenza, faccia il possibile per far tornare la legalità e l’igiene pubblica, in questo luogo letterario.

Testo e foto di Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 12 maggio 2018