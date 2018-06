Borsellino sollecita Firetto sul viadotto Morandi

AGRIGENTO. Viadotto Morandi. Non se ne parla da tempo. Ed oggi l’argomento viene ripreso dal consigliere comunale Salvatore Borsellino.

“Sulla chiusura del ponte Morandi – dice – noi abbiamo richiesto un Consiglio comunale straordinario aperto,affinché gli organi preposti ci diano notizie concrete per quanto riguarda la messa in sicurezza del viadotto,gli interventi strutturali che gli organi interessati intendono mettere in atto,i tempi dei suddetti interventi e le strategie che il Sindaco Firetto sta attuando affinchè questo annoso problema venga affrontato a 360 gradi alfine di restituire un’ importante via di collegamento per gli Agrigentini,Empedoclini e non solo.

Dopo aver messo in atto ciò che è di nostra competenza”Richiesta di Consiglio comunale straordinario aperto”attendiamo che Il Primo cittadino della Città dei Templi”On.Firetto” ci comunichi pubblicamente come esso si sta muovendo in merito questa importante arteria che va restituita immediatamente ai suoi concittadini Agrigentini ed oserei dire Empedoclini e non solo”.

