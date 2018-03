AGRIGENTO. E’ stata bonificata questa mattina, dagli operai della ditta Iseda, la via Vallicaldi, una delle strade del centro storico agrigentino, a due passi dalla via Atenea che alcuni incivili hanno eletto a discarica personale. Questa mattina, gli operai dell’Iseda, dopo le segnalazioni dell’associazione Mareamico, sono intervenuti con mezzi speciali per rimuovere i cumuli di rifiuti restituendo al decoro urbano la zona.

Ultima modifica: 27 marzo 2018