Bonificata dall’amianto l’area di Punta Bianca

AGRIGENTO. L’area di Punta bianca è stata bonificata dall’amianto. Lo rende noto l’associazione MareAmico.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla perseveranza di Mareamico, alla fattiva collaborazione della Brigata Aosta dell’Esercito Italiano che ha messo a disposizione uomini e mezzi per la pulizia dell’area e soprattutto del Libero Consorzio della Provincia di Agrigento, che ha già impacchettato e presto smaltirà quintali e quintali di eternit.

Da oggi speriamo che inizi un nuovo periodo di collaborazione con l’Esercito Italiano finalizzato ad una migliore gestione/utilizzazione dell’area di Drasy.

Il primo segnale sarà quello del controllo dell’area mediante il montaggio di telecamere e subito dopo si dovrà procedere alla sistemazione delle strade, per una più comoda fruizione dei luoghi durante i mesi estivi.

Mareamico porterà presto a Palermo un pacchetto di proposte per migliorare l’utilizzazione dell’area del poligono di drasy, in attesa che la politica siciliana dia seguito a quanto richiesto da Roma, ovvero lo spostamento delle esercitazioni militari in altra area.

Ultima modifica: 12 maggio 2018