Bivona: Manomessi gli impianti della Diga Castello: 5 Comuni senzâ€™acqua

BIVONA. Girgenti Acque ha reso noto che, a causa di una manomissione degli impianti operata da ignoti presso la centrale di sollevamento della Diga Castello, Comune di Bivona, si è verificata una significativa riduzione della fornitura idrica ai serbatoi dei seguenti Comuni:

Agrigento (zona industriale, San Michele e Fontanelle),

Favara,

Comitini,

Aragona,

Porto Empedocle (Utenze Voltano);

La Società rende noto, pertanto, che questo inconveniente potrebbe non consentire il regolare svolgimento delle turnazioni idriche previste, per la giornata di domani in questi Comuni.

Ultima modifica: 6 giugno 2018