Biondi (Sib Confcommercio): “Plauso alle forze dell’ordine, piÃ¹ controlli notturni”

LICATA. “Esprimiamo totale solidarietà e vicinanza al collega titolare dello stabilimento balneare di Mollarella vittima di una tentata rapina che per fortuna non ha avuto conseguenze ancor più gravi. Un plauso alle forze dell’ordine per il pronto intervento e la cattura del malvivente”.

Lo scrive in una nota Angelo Biondi, Presidente del SIB – Confcommercio, il sindacato dei balneari della provincia di Agrigento.

“Tale episodio – aggiunge Biondi – non fa che rafforzare la preoccupazione di quanti sono impegnati nella gestione di pubblici esercizi per una situazione ambientale da tempo al limite della sicurezza. Dai piccoli furti e ai gratuiti danneggiamenti, si e passati alle rapine a mano armata. Urge una più incisiva attività di prevenzione e un maggiore presenza nel territorio dei tutori dell’ordine, specialmente nelle ore notturne”.

