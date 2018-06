“Bike tour Trophy Akragas” in un percorso vietato: Di Rosa presenta esposto alla Procura

AGRIGENTO. Un dettagliato esposto – denuncia è stato presentato alla Procura di Agrigento a firma di Giuseppe Di Rosa Coordinatore del Movimento A TUTELA DEL CITTADINO “Mani Libere”.

Premesso che: con ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 39 del 07.03.2018 IL DIRIGENTE COMANDANTE della Polizia Locale ha disposto :

“Vista la richiesta, in atti prot. Gen. n° 20032 del 06/03/2018, del Settore VI – Infrastrutture, con la quale fa presente la necessità di provvedere, causa avvallamento a centro di sede stradale, a collocare nuova segnaletica stradale sul Lungomare Falcone Borsellino, inibire il transito ai veicoli a due ruote, istituire il limite massimo di velocità a 20 Km/h; Considerato che, a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente ordinanza, si rende necessario inibire il transito ai motocicli, ciclomotori, biciclette e comunque a tutti i veicoli a due ruote, sino agli interventi di manutenzione straordinaria richiesti; Ritenuto dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente ordinanza;

Per i lavori citati in premessa, con decorrenza dall’apposizione della segnaletica sino agli interventi di manutenzione straordinaria richiesti, sul Lungomare Falcone Borsellino corsia lato mare, tratto di strada compreso tra piazzale Caratozzolo e piazzale Giglia, sarà istituito il divieto di transito ai motocicli, ciclomotori, biciclette e comunque a tutti i veicoli a due ruote, ridotto il limite massimo di velocità a tutti i veicoli a 20 Km/h. Il suddetto limite sarà integrato da un segnale di pericolo generico con l’indicazione strada dissestata”.

Considerato che: in data di oggi è stata autorizzata e svolta una manifestazione ciclistica con a seguito la carovana di moto a due ruote, manifestazione denominata “Bike tour Trophy Akragas”, organizzata come riportato dalla stampa locale con il patrocinio del Comune, dalla “Asd Concordia” che è federata con la lega Ciclistica in collaborazione con il Lions club e il Leo club Agrigento Host.“

Considerato che: la carovana delle bici con a seguito le moto a supporto della gara hanno regolarmente transitato sul Lungomare Falcone/Borsellino che come da ORDINANZA DIRIGENZIALE ne preclude assolutamente il transito alle due ruote per la salvaguardia della pubblica incolumità;

Ritenuto : che gli organizzatori ivi il comune di Agrigento, permettendo il transito su quella strada ha di fatto messo a repentaglio l’incolumità dei circa 300 atleti partecipanti e dei motociclisti delle moto a loro seguito, ignari sia gli atleti che i motociclisti del pericolo che hanno corso transitando su una strada oggetto della determina dirigenziale che ne vieta l’assoluto utilizo alle due ruote per la Salvaguardia della Pubblica Incolumità;

Ritenuto pertanto : che il comune e di conseguenza gli organizzatori non hanno di fatto rispettato le Leggi Vigenti in materia di Circolazione stradale, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica dei partecipanti e di quanti erano presenti alla manifestazione;

Per quanto sopra: si denuncia alla S.V. Ill.ma, il Comune di Agrigento e gli organizzatori della manifestazione per le ripetute trasgressioni, con particolare attenzione al comune di Agrigento che per l’ennesima volta non da esempio di buona politica e buona amministrazione della cosa pubblica non dando un buon esempio a quanti hanno assistito e assistono al regolare trasgredire delle leggi vigenti da parte di chi amministra.

La determina: Chiude al transito di auto e bici il lungomare Falcone Borsellino. Il provvedimento è stato firmato dal Comando della polizia municipale, come richiesto dal settore Infrastrutture, che evidenzia “la necessità di provvedere, a causa di un avvallamento al centro della sede stradale” di installare una nuova segnaletica, impedendo il transito a moto e bici. Previsto per tutti gli altri mezzi il transito con una velocità limitata a 20 chilometri orari “sino alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinari richiesti”.

