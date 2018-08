Beach Soccer – Serie Aon 2018: Giovedì 9 agosto a Catania presentazione della Final Eight e della Supercoppa 2018

FINAL EIGHT SCUDETTO: GIOVEDI’ A PALAZZO DEGLI ELEFANTI INCONTRO CON LA STAMPA

A Catania per la Supercoppa e la Final Eight Scudetto 2018. Giovedì 9 alle ore 10.30, Conferenza Stampa di Presentazione al Palazzo degli Elefanti

Roma, 6 agosto 2018 – La città di Catania, dopo 4 anni, è pronta per riabbracciare l’ultimo atto della stagione del grande Beach Soccer italiano targato FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Ad aprire la quattro giorni della “Fratelli Beretta Beach Arena” catanese sul litorale della Plaja nella Spiaggia libera N1 che vedrà assegnare la Supercoppa Italiana ed il titolo di Campione d’Italia ci sarà, come di consueto per ogni tappa ai piedi dell’Etna, la Conferenza Stampa di presentazione della Final Eight Scudetto 2018 che si svolgerà, giovedì 9 agosto alle ore 10.30, presso la Sala della Giunta in Palazzo degli Elefanti.

All’appuntamento con i media interverranno: Il Sindaco di Catania On. Salvo Pogliese, l’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi, l’assessore al Mare Fabio Cantarella, il Presidente CR Lnd Sicilia Santino Lo Presti, il componente del consiglio del Dipartimento Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Ferdinando Arcopinto, il patron Domusbet Francesco Di Paola, il Presidente della Domusbet Catania Giuseppe Bosco e il direttore generale della Domusbet Catania BS Vincenzo Lo Monaco.

Alle 17.45, sempre di giovedì, subito in campo per la conquista della Supercoppa Italiana tra Sambenedettese e Viareggio. Da Venerdì 10 agosto via ai Quarti di Finale Scudetto con Domusbet Catania – Viareggio, Lazio-Catanzaro, Terracina-Pisa e Sambenedettese-Palazzolo. Semifinali sabato 11 e finalissima alle ore 17.45 di domenica 12.

