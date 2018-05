Battaglin ha vinto la V tappa : Agrigento – Santa Ninfa

Santa Ninfa (Valle del Belice), 9 maggio 2018 – Il corridore italiano Enrico Battaglin (Team Lotto NL – Jumbo) ha vinto la quinta tappa del centunesimo Giro d’Italia, Agrigento-Santa Ninfa (Valle del Belice) di 153 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Giovanni Visconti (Bahrain – Merida) e José Gonçalves (Team Katusha Alpecin).

Rohan Dennis (BMC Racing Team) è ancora la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO FINALE

1 – Enrico Battaglin (Team Lotto NL – Jumbo) – 153 km in 4h06’33”, media 37,233 km/h

2 – Giovanni Visconti (Bahrain – Merida) s.t.

3 – José Gonçalves (Team Katusha Alpecin) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Rohan Dennis (BMC Racing Team)

2 – Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 1″

3 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) a 17″

Il vincitore di tappa Battaglin, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Il finale di oggi era diverso da quello di ieri. Ci voleva molta più potenza ieri ed io ero più a mio agio qui. Il Giro ogni anno è molto importante per me. Sono estremamente felice di aver vinto ancora una tappa. Voglio continuare la corsa in questo modo”.

La Maglia Rosa Dennis ha dichiarato: “Oggi è stata una bella giornata in sella, con un ritmo piuttosto lento a causa del vento contrario. Ho sentito un po’ di stress nel finale ma sono felice di essere in Maglia Rosa. È solo la quinta tappa, ne mancano ben sedici. Domani sarà un’altra storia con l’Etna. Non vedo l’ora di vedere come andrò”.

Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali.

MAGLIE