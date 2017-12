Basket, Serie A2: Agrigento affonda Napoli. Al PalaBarbuto Ã¨ 81-89

Basket, Serie A2: Agrigento affonda Napoli. Al PalaBarbuto è 81-89

Nella sfida del PalaBarbuto, Agrigento continua a volare e si regala un altro successo esterno. Finisce 89-81 per i ragazzi di Ciani. Straordinaria la partita di Williams e Cannon , (il primo 20 pt, il secondo 22). Ma per la Moncada girano in doppia cifra pure Pepe (17pt), Evangelisti (11pt) e Ambrosin (12pt). Senza Carter, infortunato, i napoletani hanno dovuto arrendersi, lottando per 3 tempi quasi alla pari . Adesso Agrigento chiuderà l’anno con la trasferta di Reggio Calabria, incontro in programma il 29 dicembre . Si torna al PalaMoncada il 7 gennaio per Fortitudo vs Leonis Roma.

Cuore Napoli Basket: Vangelov 17 (6/7, 0/0), Sorrentino 13 (5/12, 0/1), Mascolo 12 (6/10, 0/2), Nikolic 11 (4/9, 1/1), Basabe 9 (4/5, 0/0), Maggio 7 (0/0, 2/3), Mastroianni 6 (0/1, 2/3), Fioravanti 6 (1/3, 1/2), Ronconi 0 (0/0, 0/0), Bordi 0 (0/0, 0/0), Puoti 0 (0/0, 0/0), Gallo 0 (0/0, 0/0). All Russo

Moncada Agrigento: Cannon 22 (5/12, 1/3), Williams 20 (6/7, 2/4), Pepe 17 (2/5, 2/4), Ambrosin 12 (2/5, 1/5), Evangelisti 11 (3/6, 1/3),Lovisotto 4 (2/2, 0/1), Guariglia 2 (1/2, 0/0), Zugno 1 (0/0, 0/1), Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Magro 0 (0/0, 0/0). All Ciani

Ultima modifica: 24 dicembre 2017