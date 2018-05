Basket, rivoluzione in A2: 5 retrocessioni, 3 promozioni. Ciani : sarà un campionato di un livello superiore. 

Fortitudo Agrigento, dalla prossima stagione cambia tutto. Ciani : C’è tempo per programmare

“Abbiamo il tempo per rifiatare poi ci rimetteremo a lavoro per preparare la prossima stagione”

Con la sconfitta in gara tre, si chiude la stagione per Agrigento che adesso avrà tutto il tempo per preparare al meglio la prossima che sarà caratterizzata da importanti novità.

Solo per il prossimo campionato infatti, otterranno la promozione diretta in Serie A le prime classificate dei due gironi, Est ed Ovest, al termine della regular season. E la terza promozione decretata attraverso il tabellone dei playoff.

Cinque invece le retrocessioni, scendono in B direttamente le ultime classificate in ogni girone al termine della regular season; e le altre 3 retrocessioni saranno decretate attraverso il meccanismo dei playout a 4 squadre.

“Questo – ha spiegato Ciani nella conferenza stampa di post gara tre – comporta un aumento del livello tecnico del campionato. Adesso – dice il coach – abbiamo tempo per esaminare la stagione conclusa, attendere le indicazioni dal nostro presidente e capire come programmare il prossimo campionato“.

Tornando alla sconfitta in gara tre , Ciani ha così esaminato la partita:

C’è il rammarico d’essere usciti pur con la consapevolezza che la Fortitudo Bologna è una delle migliori squadre del campionato. Dall’altro lato, per quello che i ragazzi hanno fatto in Gara 2 e Gara 3, meritavamo di giocare Gara 4. Non ci siamo arrivati anche per una serie di episodi che purtroppo non ci hanno sorriso. E’ stata una serie Play off di grande impegno, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo”.

Cala quindi il sipario sulla stagione di Agrigento. Al PalaMoncada la Consultinvest ha chiuso la serie non senza fatica e accede ai quarti di finale. Ma ad Agrigento è stata battaglia vera con i bianco-azzurri di Franco Ciani capaci di una partita autorevole decisa solo nei secondi finali e per via di dettagli. Gianmarco Pozzeccho che lascerà il campo anzitempo per un doppio tecnico, manda sul parquet : Cinciarini, Rosselli, Gandini, Okereafor, Mancinelli. Ciani si affida al solito quintetto con: Ambrosin, Cannon, Zilli, Williams ed Evangelisti. Parte fortissimo Bologna (13 a 2 a 2,46). con Cinciarini prima e Mancinelli dopo che sotto la plancia fanno quello che vogliono. Agrigento protegge poco l’aria ed in attacco non trova tiri facili. Il primo quarto è tiratissimo, ad infiammare ulteriormente l’atmosfera contribuiscono alcune scelte arbitrali. Nel secondo quarto cambia la musica. Aumentano i decibel del PalaMoncada e per Agrigento arriva il primo vantaggio con Williams che segna i punti del 24-21 (2.02).

Agrigento non è ai playoff per caso, si va alla pausa lunga sul 41-33. Nel terzo quarto arriva il secondo tecnico ai danni di Pozzecco che viene espulso (5,53). Bologna non ci sta. Rosselli mette la tripla del sorpasso (60-62 3,50). Poi partita tiratissima fino alla fine che Bologna riesce a far sua sfruttando la supremazia fisica, alcuni fischi favorevoli e piccoli episodi. Le conclusioni dal perimetro di Pepe sono state più volte sputate dal cerchio, mentre alcune decisioni arbitrali hanno scaldato gli animi e costretto Agrigento a rincorrere.

La classe di Mancinelli ha fatto il resto. Per Agrigento rimane la consapevolezza di aver disputato una stagione sorprendente, aver spaventato una corazzata come Bologna e giocato i playoff per il quarto anno di fila. La prossima stagione con 5 retrocessioni e tre promozioni cambia tutto e la Moncada ha già una buona base per essere competitiva e crederci ancora.

Pozzecco Ringrazia i tifosi di Agrigento. “Volevo ringraziare i presenti al Palazzetto – dice Pozzecco – Sono stati molto carini con noi. Ma non mi stupisco. Ho vissuto in Sicilia e conosco bene le qualità umane di questa gente. Devo fare i complimenti a Ciani. Gli ho chiesto di poter entrare nello spogliatoio di Agrigento per complimentarmi con loro. Abbiamo vinto 3-0. Ma è un risultato bugiardo. Sia in gara 2 che oggi, Agrigento ha fatto ottime gare. Per quanto riguarda noi, sono contento. Non era facile giocare tre gare così ravvicinate ed avere una capacità di concentrazone costante. Ma sono incazzato. Se giochiamo come i primi minuti siamo una squadra, quando perdiamo concentrazione giochiamo peggio. Noi allenatori commettiamo spesso l’errore di non tener presente che ci sono anche gli avversari. In gara 3 c’è stato un calo, ma Agrigento è una squadra che non molla mai. Devo fare i complimenti al mio staff. Soprattutto a Comuzzo, che mi ha sostituito egregiamente. Quando parti 16-3, e giocando in quel modo, nella tua testa pensi che sia tutto facile. Ma quando prendi un vantaggio all’inizio non è mai definitivo. Il margine non era così ampio. Ma sembrava che non fosse iniziata per loro. Ho sempre un pensiero per Matteo Boniciolli. Sono sicuro che mi avrà mandato un messaggio. Questa è anche una sua vittoria. Giocare gara 4 mi avrebbe spaventato. Mancinelli non invecchia mai. Ho giocato con lui quando aveva vent’anni. E l’ho ritrovato come allora”.

