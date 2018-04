Basket, playoff A2; Zilli lancia la Fortitudo: “Pronti e carichi per il PalaDozza”

Basket, playoff A2; Zilli lancia la Fortitudo: “Pronti e carichi , loro fortissimi, servirà partita perfetta”.

Agrigento c’è ancora, dopo la brutta eliminazione della passata stagione si presenta a Bologna in cerca di rivincita. I favori del pronostico sono ancora per i bolognesi ma in corsa per la volata che assegnerà l’unico posto disponibile per la massima categoria c’è pure la squadra di Giacomo Zilli. Il centro della Effe tornato in Italia grazie ad Agrigento, dopo un’esperienza statunitense, non vede l’ora di misurarsi con una big della pallacanestro nazionale: “Con Bologna serve la partita perfetta – dice – provare a vincerne almeno una al PalaDozza per provare ad invertire il fattore campo”.

La formazione di Franco Ciani farà il suo esordio negli ottavi di finale questa sera, palla a due alle 20.30, al PalaDozza, per il confronto con la Fortitudo Bologna. E’ stata una settimana tutto sommato tranquilla e positiva per entrambe le squadre, con Marco Evangelisti e compagni che hanno potuto lavorare praticamente al completo. La squadra è partita alla volta di Bologna con un volo da Catania domenica mattina.

Per le prime due gare sarà un PalaDozza da tutto esaurito, con i biglietti per il doppio confronto che sono andati a ruba.

“Non sarà facile – dice ancora Zilli – perché contro abbiamo una grandissima squadra con grandi giocatori e una storia di tutto rispetto. Hanno 11 giocatori di altissimo livello, un roster dove dobbiamo fare attenzione a tutti, cercare di giocare difensivamente la migliore partita della stagione, il Paladozza – aggiunge il giocatore di origine udinese – sarà sicuramente un fattore, un palazzetto storico dove i tifosi si fanno sentire, seimila persone, una cornice importante, poter giocare in questi scenari è un sogno per qualsiasi giocatore e noi non vediamo l’ora di scendere in campo; credo che sarà anche divertente. Fisicamente sto bene, ci siamo allenati ottimamente durante la settimana per cui arriviamo in forma a questa sfida”.

