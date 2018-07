Basket, Moncada VS Siena 77-85. FOTO e TABELLINI

Agrigento sbaglia canestri facili, rinuncia al suo play titolare per più di metà gara, Siena ne approfitta, sfrutta la buona vena realizzativa dall’arco, difende con la solita fisicità e sbanca il PalaMoncada faticando soprattutto nell’ultimo quarto. Finisce 85 a 77 per i toscani che con quella di Agrigento ottengono la seconda vittoria esterna stagionale. La Moncada paga lo sforzo del girone di andata quando dopo 15 giornate era saldamente in zona playoff. Con quella di ieri incassa la quarta sconfitta di fila. Crisi di risultati ma non di gioco considerato che buona pallacanestro comunque la Fortitudo ne ha fatta vedere. Siena era in serie negativa da due partite, interrompe la striscia di sconfitte ma è ancora troppo poco per una squadra che vanta nel suo roster uno come Ebanks. L’americano autore di 22 punti è stato l’uomo in più dei toscani. Per Agrigento i migliori realizzatori sono Pepe e Ambrosin con 15 pt a testa, mentre i due americani Williams e Cannon si fermano ad 11 e 9 pt ciascuno. Avvio di gara equilibrato tra Agrigento e Siena. Matteo Mecacci manda subito sul parquet il neo arrivato Kyzlink e Vildera, Saccaggi, Sandri ed Ebanks per completare il quintetto. Franco Ciani scegli il neo arrivato Zilli dall’inizio e lascia in panca Guariglia. A completare il quintetto Cannon, Ambrosin, Zugno e Williams, con capitan Evangelisti ancora una volta costretto a subentrare in partita in corso a causa dei soliti acciacchi.

Coach Franco Ciani: “Non abbiamo la capacità di prendere il controllo della gara e portarla avanti. Dobbiamo lavorare anche su quest’aspetto. Abbiamo sbagliato tanti tiri facili. Il dato incontrovertibile è quello che dobbiamo riprendere l’abitudine d’essere solidi in difesa di quanto non lo siamo oggi, riuscendo a prendere in attacco il ritmo dalla difesa. Dobbiamo essere più capaci nel fare le cose basilari meglio, così come facevamo circa due mesi fa. Davanti a noi ci sono 13 partite ancora. Domenica saremo a Treviglio, dobbiamo dimostrare la volontà di uscire da questo momento con il giusto atteggiamento”.

TABELLINI

Fortitudo Moncada 77

Cannon 9, Zugno 11, Evangelisti 11, Guariglia 5, Williams 11, Zilli 11, Pepe 15, Magro, Cuffaro , Lovisotto . All. Franco Ciani

Soundreef Siena 85

Kyzlink 8,Vildera 7, Saccaggi 18, Sandri 19, Ebanks 22, Lestini, Simonovic, Borsato, Casella 11, Bartoli. All. Matteo Meccacci

Arbitri: Angelo Caforio, Chiara Mischietto, Moreno Almerigogna.

Spettatori 1200 circa. Parziali: (21-24; 24-24; 18-21; 24-20 )

