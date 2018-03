Bar ritrovo di malviventi chiuso su disposizione del Questore

PALMA DI MONTECHIARO. A seguito di capillare attività di controllo del territorio, contrasto al crimine organizzato e prevenzione di attività illecite, posta in essere da personale dipendente sul territorio della provincia di Agrigento, il Questore di Agrigento ha adottato un provvedimento di chiusura temporanea, ex art.100 del Testo Unico delle Leggi di P.S., per giorni quindici (15), a carico di esercizio pubblico, di somministrazione di alimenti e bevande, sito in Palma di Montechiaro, gestito da C. E. classe 1982, poiché all’ interno del locale si sono verificati nel tempo, diverse liti tra gli avventori che usano stazionare nei pressi del bar per l’intero arco della giornata.

Inoltre l’esercizio pubblico risulta essere ambiente frequentato abitualmente da persone controindicate ed immerso in un contesto sociale di soggetti con scarsa affidabilità circa l’ordine e la sicurezza pubblica, ciò creando, una situazione di grave allarme sociale e di pericolo concreto per la collettività locale.

Ultima modifica: 31 marzo 2018