Banner con il tempio della Concordia all’aeroporto di Palermo

Una grande banner luminoso, con il tempio della Concordia in primo piano, è stato posizionato oggi nell’area arrivi dell’aeroporto palermitano di Punta Raisi. Si tratta di un’iniziativa di comarketing tra il Comune di Agrigento, la Gesap e Rfi (Rete ferroviaria italiana). Il banner di promozione di Agrigento e della sua Valle dei templi, infatti contiene lo slogan “Bellezze da raggiungere in treno”; un chiaro invito ai passeggeri in arrivo, da parte di Trenitalia, ad utilizzare il treno per raggiungere comodamente la città di templi, “senza traffico e stress – come suggerito – dando più valore al tuo tempo”. Il banner luminoo, che rimarrà in esposizione per tutto il periodo estivo, punta a far scoprire l’offerta di collegamento in treno, Palermo – Agrigento.

Ultima modifica: 16 maggio 2018