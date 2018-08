Bando per il servizio civile: l’ex Provincia pubblica gli atti

AGRIGENTO. Sono disponibili, presso gli uffici relazioni con il Pubblico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, i bandi e la modulistica necessari per partecipare alle selezioni dei 53.363 posti disponibili come “volontario di servizio civile” per 5.408 progetti complessivi.

Il personale degli uffici Urp di Agrigento e quelli periferici di Canicattì, Bivona, Ribera, Cammarata, Licata e Sciacca, è a disposizione dell’utenza per informazioni e modulistica. Inoltre, sul profilo Facebook del Libero Consorzio, alla pagina Urp Informa, è possibile scaricare il materiale relativo al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di 52.327 posti per progetti ordinari da realizzarsi in Italia (51.322 posti) e all’estero (805 posti).

Per i soli progetti in Italia, 190 posti sono riservati ai volontari FAMI, ossia ai giovani stranieri titolari di protezione internazionale o umanitaria. Altri 1.236 posti sono dedicati a progetti sperimentali da realizzarsi in Italia e all’estero. I 53.363 posti di volontario sono distribuiti tra il bando nazionale per 28.967 posti (in progetti ordinari presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e in tutti i progetti sperimentali e all’estero) e 21 bandi regionali per 24.396 posti (in progetti ordinari presentati dagli enti iscritti agli Albi regionali).

Per partecipare al bando ed inviare le domande c’è tempo fino al 28 settembre prossimo.

