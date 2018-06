Bandiera Blu 2018, sabato a Menfi la 22ma cerimonia di alzabandiera (VIDEO)

MENFI. Si svolgerà sabato 30 giugno, alle 11, all’inizio della Passeggiata a mare di Porto Palo (lato porto) la cerimonia di alzabandiera, che vedrà innalzare la Bandiera Blu a Menfi per la ventiduesima volta (21ma consecutiva). Un riconoscimento internazionale al mare e alle spiagge di Menfi che viene assegnato ogni anno (dal 1987) in 49 paesi con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu: Unep (Programma delle nazioni unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione mondiale del turismo), con le quali la Foundation for Environment Education (Fee), promotrice dell’iniziativa, ha sottoscritto un protocollo di partnership globale.

La Bandiera Blu è un eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Menfi rappresenta dunque, da oltre vent’anni, un esempio straordinario di attenzione alle politiche volte alla tutela e alla valorizzazione sostenibile del proprio mare e della propria costa. Una spiaggia finissima di sabbia dorata e un’acqua limpida e cristallina, ma anche educazione ambientale, raccolta differenziata e qualità delle spiagge, l’accessibilità per tutti, la pista ciclabile e l’adeguata informazione. “Si tratta – dice il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri – di un riconoscimento a tutto il territorio e alla cittadinanza, che è quindi invitata a partecipare alla cerimonia insieme alle autorità e alla stampa”.

Immagini a cura della Polizia Locale di Menfi



Ultima modifica: 23 giugno 2018