Avvistato squalo di grandissime dimensioni al cinema.

Torna l’estate, ma anche la voglia di mare e da oggi la paura dello squalo grazie al nuovo film intitolato “Shark- Il primo squalo”, diretto dal regista Jon Turteltaub e con un cast interessante in cui troviamo Jason Statham, Bingbing Li, Ruby Rose, Jessica McNamee, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Ólafur Darri Ólafsson, Masi Oka, Page Kennedy e Andrew Grainger.

Sono passati ben 43 anni dal film pluripremiato agli Oscar di Steven Spielberg “Lo squalo”, al quale sono susseguiti ben altri tre sequel e una serie di pellicole dedicate al re degli oceani. Eppure, a parte il capolavoro di Spielberg, pare che nessuna pellicola cinematografica sullo squalo sia stata tanto attesa come “Shark- Il primo squalo”, che esce oggi nelle sale.

La storia per renderla adatta ai tempi moderni e attraente per la platea di consumatori di film ambientati nel giurassico, è tratta da un romanzo di Steve Alten del 1997 e vede come protagonista una creatura preistorica, una sorta di dinosauro degli oceani che lo squalo di Spielberg messo a confronto sembrerebbe un pesciolino rosso da acqua dolce.

Il protagonista è Jonas Taylor che viene ingaggiato da un folle oceanografo per salvare l’equipaggio di una piattaforma di osservazione cinese intrappolato, o forse sarebbe meglio dire tenuto in ostaggio da una creatura immensa che si credeva estinta: il megalodonte, ovvero lo squalo dai denti grandi, uno stretto antenato dello squalo bianco con denti lunghi fino a 17 centimetri e di circa 18 metri di lunghezza.

La tensione è alta fino alla fine, quando il protagonista tenterà di tutto come sempre per mettere in salvo l’equipaggio anche contro la volontà della figlia.

“Shark- Il primo squalo” è da oggi al Cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario degli spettacoli: 18.30-20.30 3D 22.30 2D

Ultima modifica: 9 agosto 2018