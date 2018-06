Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse per il “trenino turistico”

AGRIGENTO. Sul sito istituzionale del Comune di Agrigento è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse per lo svolgimento del servizio denominato “trenino turistico” da effettuarsi sul territorio comunale. Il procedimento esplorativo non presuppone una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’amministrazione, la quale, si riserva in ogni momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare l’indagine conoscitiva.

La presentazione di manifestazione di interesse, pertanto, ha lo scopo di comunicare all’amministrazione di essere selezionati al fine di individuare una rosa di operatori dalla quale selezionare il soggetto/i cui assegnare il servizio. La gestione del servizio turistico ha lo scopo di favorire la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e monumentale del centro storico, della valle dei templi e della zona balneare.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti vengono incassati direttamente al gestore; all’ente viene riconosciuto un canone annuale minimo di 1.500,00 euro oltre i.v.a. Il servizio avrà durata di tre anni con la possibilità di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi, il servizio è gratuito per i minori fino a dodici anni e per gli utenti con età superiore ai settanta anni mentre per tutte le altre fasce di età, le tariffe sono stabilite dal concessionario e devono essere indicate nell’offerta di partecipazione alla selezione. L’amministrazione potrà riservarsi la facoltà di assegnare il servizio anche a due ditte.

Per partecipare alla selezione, gli interessati, devono presentare entro le ore 12 del prossimo 4 luglio busta chiusa contenente la domanda di partecipazione indirizzata all’ufficio protocollo del comune o mediante raccomandata, corriere autorizzato o consegna diretta al settore terzo – servizio attività produttive – piazza Pirandello 35, con la dicitura “manifestazione di interesse per lo svolgimento del servizio “trenino turistico”. Ulteriori informazioni, compresi gli allegati, possono essere visionati sul sito istituzionale di questo comune.

Ultima modifica: 21 giugno 2018