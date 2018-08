Autoslalom di Sant’Angelo Muxaro: ecco i concorrenti in gara

SANT’ANGELO MUXARO. Sono 84 i piloti iscritti a quarto Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro che oggi e domani si appresta a regalare grandi emozioni agli appassionati del Rally. Ormai è davvero tutto pronto per la gara tra i birilli, inserita all’interno del Campionato Siciliano Zona Uno Sicilia Orientale. Mai come quest’anno ci sarà da divertirsi tra le strade della cittadina agrigentina.

Tantissime le adesioni: più di un’ottantina di piloti è pronta a cimentarsi sul percorso di circa 3 km, sulla provinciale19, che dalla periferia si inerpica sino a raggiungere il centro abitato. Saranno ben tre gli apripista: per la felicità dei tantissimi appassionati della zona sarà presente il rallysta agrigentino Gaspare Sollano, con la sua Opel Kadett GSI, e su Fiat 126 Mario Ricotta e Mario Pisa.

Ecco chi ci sarà sulla griglia di partenza: Gerlando Alletto, Salvatore Parisi, Pietro Amorello, Salvatore D’Angelo, Antonio Ramondo, Salvatore Lo Sardo, Salvatore Bellanca, Giacomo Montana Lampo, Giuseppe Puleo, Michele Lercara, Salvatore Sardo, Salvatore Francaviglia, Calogero Russello, Enrico Pecoraro, Michele Vella, Silvestro Romano, Antonio Gentile, Vincenzo Reina, Angelo D’Amico, Salvatore Giacalone, Filippo Ingoglia, Giancarlo Totaro, Marco Gammeri, Marco Segreto, Giuseppe Azzarello, Antonino Cairone, Annesa Fregapane, Alessandro Caltagirone, Giovanni Conticelli, Davide Gravina, Ignazio Bonavires, Mario Radici, Stefano Calleia, Francesco La Rosa, Carmelo Lo Faso, Calogero Iacono, Fabio La Greca, Enzo Antonio Terrana, Salvatore Cocimano, Alessio Truscello, Alberto Costanza, Giuseppe Perniciaro, Gaetano Noto, Ivan Brusca, Salvatore Licitra, Gaspare Bosciglio. Ed ancora: Giuseppe Cacciatore, Maurizio Mirabile, Pierluigi Bono, Nicola Lo Burgio, Salvatore Polizzi, Gianfranco La Manna, Vincenza Allotta, Diego Tummiolo, Rosario Rattenuti, Agostino Bonsignore, Alfio Laudani, Silvestro Fucile, Salvatore Messina, Angelica Gamboi, Francesco Dalli Cardillo, Gabriele Giaimo, Modesto Sollima, Giuseppe Pappalardo, Francesco Castello, Stefano Naso, Michele Ferrara, Giuseppe Messina, Manuel D’Antoni, Massimo Gentile, Salvatore Gentile, Andrea Foderà, Girolamo Ingardia, Antonino Di Matteo, Francesco Puleo, Alberto Macaluso, Giuseppe Medica, Michele Puglisi, Nicolò Incammisa, Giovanni Greco, Emanuele Schillace, Martina Raiti ed Andrea Raiti. Hanno dato la loro adesione, infatti, anche Michele Puglisi e Emanuele Schillace.

I due giovani Under 23, entrambi su Radical, che stanno facendo divertire tutti gli appassionati siciliani dello slalom, sono in lotta per il titolo. Sarà interessante capire come si comporteranno il pilota della Giarre Corse e il rivale del TM Racing su un circuito per loro inedito. Sarà, infatti, la prima volta per entrambi tra i birilli di Sant’Angelo Muxaro, gara valida anche per la Coppa Slalom 5a Zona e per lo Challenge Palikè 2018. Si rinnova dunque il sodalizio con il gruppo palermitano, coordinato da Annamaria Lanzarone, Nicola Dario e Roberto Cirrito.

In prima linea con il Team Palikè la instancabile Muxaro Corse. Una gara che si preannuncia interessante e che vedrà tra i protagonisti anche Nicolò Incammisa. L’esperto pilota e presidente della Trapani Corsi ha vinto l’ultima edizione dello Slalom di Sant’Angelo Muxaro ed è pronto a dire la sua in un circuito che ormai conosce come le sue tasche. Protagonisti della gara tra i birilli saranno anche le donne: hanno dato la loro adesione Angelica Giamboi, con la sua Fiat X 1/9, del TM Racing, Martina Raiti, che sarà in sella alla sua Osella PA 21 S per la Trapani Corse, e Annesa Fregapane, pilota di casa che si cimenterà tra i birilli di Sant’Angelo Muxaro con la sua Peugeot 205 R. per il secondo anno consecutivo. Ci sarà anche Ivan Brusca, della vicina San Biagio Platani, ma da considerare a tutti gli effetti un pilota di casa. Lo spettacolo con la sua Peugeot 106 R è assicurato.

Ultima modifica: 4 agosto 2018