Auto si ribalta sulla statale, ferito automobilista

Un incidente stradale autonomo si è verificato, questa mattina intorno alle ore 9.00, in provincia di Agrigento.

Un’automobile si è ribaltata, per cause ancora in fase di accertamento, finendo la sua corso ai bordi della statale 410 che collega Palma di Montechiaro e Camastra.

Ad avvertire i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno provveduto a liberare il conducente della vettura sinistrata che era rimasto incastrato tra le lamiere.

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per le ferite riportate. (FOTO ARCHIVIO)

Ultima modifica: 18 maggio 2018