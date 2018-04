Auto giÃ¹ da un ponte: Pasquetta di paura a Zingarello

Stavano percorrendo Via Lago Pergusa a Zingarello quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e l’auto ha sfondato il guard rail finendo giu’ da un ponte. Tanta paura per gli occupanti del mezzo, protagonisti dell’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, giorno di Pasquetta. Sul posto le forze dell’ordine, un’ambulanza del 118 ed i mezzi del soccorso stradale. Dalle prime indiscrezioni pare che non ci siano stati feriti.

Ultima modifica: 2 aprile 2018