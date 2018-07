Auto contro scooter, ferito centauro

Un centauro è rimasto ferito in modo non grave in un incidente avvenuto nella mattina di giovedì 26 luglio in via Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè, nei pressi del rifornimento Q8 (FOTO).

La moto sui cui viaggiava il centauro si è scontrata con un altro mezzo.

Il motociclista è stato soccorso dal 118 , da verificare le condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, spetterà a loro fare luce sulle dinamiche del sinistro.

Ultima modifica: 27 luglio 2018