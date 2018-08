Incendio auto avvenuto in via dei Fiumi , quartiere del Villaggio Mosè , Agrigento, intorno alle 20 di questa sera. Le cause sono ancora da accertare, anche se l’incendio pare si sia innescato mentre l’auto, una Fiat Marea, era in marcia. Veloci a scendere dall’auto un uomo ed una donna. Sul posto oltre ai Vigili del a fuoco anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

Ultima modifica: 8 agosto 2018