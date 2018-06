LICATA. Da oggi potrete trovare presso A Putia du Cuntastorie I manifesti grandi leggibili per tutti de “ASPITTANNU U DECI ‘I GIUGNU” e a richiesta anche le locandine piccole da portar via con voi. Un pensiero (neutrale e superpartes secondo par-condicio) in versi del Cuntastorie Licatese Mel Vizzi che immortala coi sui versi e a modo suo il momento attuale, storico per la Città.

