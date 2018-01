ASP di Agrigento, Fuliano(Fials): “Enorme ed incombente rischio clinico ed infettivologico”

“Amministrazione nuova ma criticità vecchie e tutte ancora irrisolte all’Asp di Agrigento. Il pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo, che è stato oggetto di recente maquillage, continua ad operare in un contesto organizzativo da terzo mondo, con solo due medici per ciascun turno e continuamente esposti alle aggressioni dei parenti di utenti esasperati dal clima di “abbandono” in cui vengono a trovarsi i loro congiunti”. Lo afferma il Segretario generale Fials di Agrigento, Amedeo Fuliano, in una nota inviata all’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza.

“Nello stesso servizio- continua Fuliano- vi è anche una grave carenza di personale infermieristico ed ausiliario. Uno scenario, quest’ultimo, che costringe i medici superstiti a fare ricorso alla medicina difensiva con conseguente intasamento dei servizi diagnostici e produzione di decine e decine di ricoveri impropri che ormai, da troppo tempo, hanno trasformato il più grande ospedale della provincia di Agrigento in un grosso pronto soccorso e null’altro!! Si potrebbe pensare che l’Amministrazione attuale non ha avuto tempo a sufficienza per affrontare e risolvere le criticità più gravi ed emergenti ma così non è! Ed infatti, il Direttore Sanitario della “nuova” Amministrazione Commissariale, è lo stesso che riveste detto ruolo dal settembre 2014!! Da allora nulla è cambiato: l’U.O.C. di Chirurgia vascolare del P.O: di Agrigento continua a non affrontare le urgenze che si presentano.

Lo stesso Fuliano nella nota ricorda la notizia di qualche giorno addietro secondo la quale “una paziente con un’ischemia acuta di un arto superiore è rimasta nella suddetta unità operativa per 12h, senza essere trattata, ed infine trasferita presso altra U.O di Chirurgia vascolare di un’azienda sanitaria di Palermo; la Rianimazione, che in caso di visita dei NAS difficilmente potrebbe restare aperta, e l’UTIC del P.O. di Agrigento attendono da più di due anni di essere ristrutturate”.

“In atto dette UU.OO.- sottolinea ancora- operano in un contesto pericoloso, per i pazienti, anche sotto il profilo dell’elevato rischio infettivologico; la l’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Licata, da anni è lasciata ad operare con soli tre medici; le liste di attesa per interventi chirurgici, in elezione, di diverse specialità, sono allo stato smisuratamente lunghe. Anche con riferimento alla gestione del personale, la situazione è alquanto “torbida” soprattutto alla luce delle gravi carenze di personale deputato all’assistenza e alle mansioni di supporto (ausiliari, operatori socio sanitari ecc..). Ed invero, la scrivente O.S. ha segnalato, ripetutamente, all’attuale Amministrazione Commissariale, casi di dipendenti con qualifica di ausiliario, anche di recentissima assunzione, e di operatore socio sanitario che svolgono mansioni “comode” e diverse da quelle previste dalle qualifiche rivestite. Purtroppo, però, a fronte delle rassicurazioni fornite in ordine all’assunzione di provvedimenti ripristinatori, nulla è stato fatto!!”

“Pertanto, allo scopo di scongiurare ulteriori episodi di malasanità che finirebbero per inficiare il nuovo corso che il Presidente Musumeci vuole imprimere- conclude il segretario generale Fials- di concerto con la S.V., alla sanità pubblica siciliana, confidiamo nel Suo autorevole intervento.

