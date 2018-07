Asili nido e bonus energia: il Comune pubblica le direttive per l’accesso

LICATA. All’albo pretorio online del Comune, sono stati pubblicati gli avvisi di avvio procedimenti relativi alle istanze presentate per l’ammissione agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2018/2019, e delle istanze per la compensazione di energia elettrica e gas naturale.

I richiedenti sono individuabili soltanto attraverso il numero e la data di presentazione al protocollo generale del Comune.

I numeri di pubblicazione all’albo pretorio online, sono delle comunicazione di cui sono 2205, 2206, 2207, 2208 (tutti riferiti agli elenchi per luce e gas) e 2209 (relativo alle istanze per gli asili nido.

