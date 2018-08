Asd Casteltermini: si infiamma il mercato granata tra volti nuovi e conferme

Inizia a prendere forma l’Asd Casteltermini targata Sanvito-Messinese.

Si parte dal condottiero: anche per la prossima stagione, la formazione granata del patron Sanvito sarà guidata dal riconfermato mister Angelo Vecchio che nella precedente stagione ha condotto i granata alla salvezza.

Tra le file dei giocatori anche lì arrivano le prime conferme.

Partiamo dal leader e capitano Carmelo Argento, arrivato nel mercato di dicembre, ha conquistato il cuore dei tifosi e portato mano nella mano il Casteltermini alla salvezza.

Altre importanti conferme arrivano da parte di Gabriele Vaccaro, Alberto Lattuca, Angelo Moscato; Saccà, Caruana e Traina.

Tra i volti nuovi spuntano molti giovani. Stiamo parlando di: Sorce; Pullara G, Valenti, Bonaffino, Pullara S.

Notizia ancor più positiva per l’ambiente granata, il ritorno tra le mura del “F. Lombardo” di Giuseppe Spinello, Giuseppe Noto e Vincent Valenza che si andranno ad unire ai riconfermati Saccà, Caruana e Traina.

Ma il fiore all’occhiello di questo mercato d’estate porta il nome di Stefano Piazza, duttile esterno ex Pro Favara che certamente non ha bisogno di presentazioni.

Il mercato granata siamo certi che non si fermerà qui e il DS Antonio Messinese è pronto a regalare ai propri tifosi la ciliegina sulla torta in questo campionato che si appresta ad iniziare.

Angelo Buscaglia

Ultima modifica: 23 agosto 2018